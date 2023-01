Il Comitato della Croce Rossa del Triangolo Lariano organizza un nuovo corso per volontari. Inizierà la sera dell'8 febbraio, ovvero quando ci sarà la presentazione ufficiale presso la sala consiliare del Comune di Asso.

Parte il nuovo corso per volontari della Croce Rossa del Triangolo Lariano

Un'occasione per conoscere meglio il Comitato e le sue attività. La Croce Rossa di Asso ha una storia lunga un secolo, essendo nata nel lontano 1930. In tutto questo periodo ha garantito assistenza sanitaria sul territorio, grazie all'opera di tantissimi volontari che vi hanno prestato la loro preziosa opera. Ma i volontari vanno rinnovati, di anno in anno, per mantenere ancora attivi i servizi dell'associazione, ma c'è anche la necessità di aumentare il numero di volontari, per ampliare l'offerta di prestazioni e la qualità del servizio, con l'inserimento di forze nuove, che possano portare idee innovative e migliorative.

Il corso

Le lezioni si terranno in presenza sempre presso la sede del Comitato per cercare di ritornare alla normalità dopo due anni faticosi dovuti all’emergenza Covid. Il corso avrà inizio il prossimo 13 febbraio, termine ultimo anche per le iscrizioni, da effettuare tramite il portale GAIA, all'indirizzo dedicato.

L'invito è rivolto a tutti coloro che intendano svolgere una delle tante attività che la Croce Rossa offre alla popolazione. Il Comitato, oltre all'emergenza sanitaria 112, assicura l’espletamento di numerosi servizi, quali il trasporto di persone alle strutture ospedaliere o il trasporto dei disabili ai centri specializzati, ma anche attività di protezione civile o corsi di formazione per operatori scolastici o aziende. In questo periodo, inoltre, si è adoperato per fornire generi di prima necessità ai bisognosi, ai nuovi poveri, colpiti dalla profonda crisi economica e sociale.

Sono solo alcuni esempi della mole di lavoro in essere, di qui la necessità di chiedere la collaborazione di persone di buona volontà, pronte a impegnare il loro tempo libero in Croce Rossa, al servizio del prossimo.