Pc e proiettori in dono alla Pro loco, l’area feste è digitale

Computer, laptop e materiale informatico in dono alla Pro loco di Appiano Gentile: l’area feste diventa digitale.

Dono di natale alla Pro loco

L’azienda "Micron Semiconductor Italia", appartenente alla multinazionale "Micron Technology" con sede in Idaho (Usa), ha donato alla Pro loco un consistente quantitativo di materiale informatico. Regalati quattro monitor per Pc, quattro computer desktop, dieci laptop muniti di dock station, due videoproiettori, sei altoparlanti, amplificatore, ricevitore ed elaboratore del suono, oltre a un monitor da 55 pollici. "Questa donazione è molto importante per l’associazione e consentirà di dotare il salone centrale dell’area feste di un moderno impianto audio e video a supporto degli eventi organizzati dalle varie associazioni, enti, ma anche dai cittadini - spiega il presidente della Pro loco, Emanuele Bogani - Da considerare che nel 2023 la struttura, il salone in particolare, è risultata utilizzata per circa 200 giorni e quest’anno si ripresentano più o meno gli stessi numeri: con un salone che diverrà multimediale potremo andare anche oltre e abilitare eventi ancora più interessanti". Un gesto di cuore e uno slancio volto al territorio.

Le parole dell'azienda

"Siamo orgogliosi di aver sostenuto la Pro loco di Appiano Gentile con questa donazione di materiale informatico e multimediale - aggiunge Roberto Bez, country manager di "Micron Italia" - Riteniamo fondamentale contribuire allo sviluppo delle comunità locali e fornendo loro strumenti che possano migliorare la qualità degli eventi e delle attività organizzate. Questa donazione riflette il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, dando un nuovo valore ai materiali e promuovendo un modello di economia circolare. Rappresenta anche il nostro impegno verso il territorio e la nostra volontà di essere un partner attivo e responsabile". La donazione di materiale informatico consentirà di rinnovare il parco macchine utilizzato dall’associazione - due computer guasti nel 2024, di cui uno durante la sagra - e pianificare un ulteriore arricchimento degli eventi, ad esempio in supporto ai laboratori didattici approntati all’interno delle manifestazioni principali.

"Impiegheranno il materiale al meglio"

Parole positive anche dal sindaco di Appiano Gentile, Fabrizio Rusconi: "La Pro loco, tra le altre attività, gestisce con esemplare efficienza la nuova struttura dell’area feste, rendendola ampiamente fruibile alla cittadinanza per programmare feste ed eventi. Apprendo pertanto con entusiasmo la notizia di tale donazione di materiale e che, sono sicuro, la Pro loco saprà impiegare al meglio per aumentare l’offerta e la qualità degli eventi proposti alla cittadinanza. Sono anche molto contento di constatare come alcune aziende si impegnino nel sostenere le realtà locali ove operano contribuendo così ad un virtuoso percorso di crescita del territorio".