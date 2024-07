Per gli 80 anni di nonno Sergio donazioni nel ricordo di Nicolò Lanzoni

Sergio Vismara è il nonno di Nicolò Lanzoni, il piccolo di 5 anni che il 27 maggio 2018 ha perso la sua battaglia contro un neuroblastoma. E la scelta di nonno Sergio, in occasione della festa per i suoi 80 anni, è stata quella di chiedere ad amici e parenti di non fare regali, ma una donazione all’associazione che porta il nome del nipote.

L'associazione SaltancoraNicolò

Proprio in sua memoria, per ricordarlo, ma per farlo con il sorriso e soprattutto aiutare altri bambini che soffrono, è nata in città l’associazione SaltancoraNicolò, da un’idea di Ketty Baruffini – poi sostenuta e aiutata da altri – molto amica di mamma Elisabetta Vismara, che era stata l’insegnante dei suoi figli all’asilo "Gianetti".

"Abbiamo fatto una festa con le persone per me più importanti – ha raccontato – Io ho chiesto loro di non farmi regali, ma una donazione. Abbiamo raccolta mille euro: non me lo aspettavo!".

Una cosa a cui Vismara teneva molto: "Era importante per me: negli anni in cui ho fatto avanti e indietro da Milano, negli ospedali, ho visto cose che non si possono immaginare: non dovrebbero esserci bambini che soffrono così. E dunque mi è sembrato il minimo che si festeggiasse aiutando i bambini che hanno bisogno e l’associazione SaltancoraNicolò lo fa benissimo: sono straordinari e si impegnano tanto per aiutare. Ringrazio tutti quelli che hanno donato: hanno fatto per me una cosa bellissima".

