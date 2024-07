Piattaforma ecologica, ingressi contingentati per evitare caos

Piattaforma ecologica di Appiano Gentile a numero chiuso contro il caos: solo sei auto, contemporaneamente, all’interno dell’area per lo smaltimento rifiuti.

Piattaforma ecologica riqualificata

Giro di vite dell’Amministrazione comunale dopo i lavori di riqualificazione dell’ecocentro di via Colombo. Ora che l’area è tornata alla sua ordinaria attività, sono diverse le novità introdotte. D’altra parte, con un investimento complessivo di 418.000 euro, il Comune ha voluto mettere dei punti fermi: a partire da una doppia sbarra che permetterà un ingresso "blindato". Insomma, i cittadini dovranno attendere diligentemente in coda all’esterno perché l’accesso sarà limitato.

L'intervento del vicesindaco

"Sappiamo si allungheranno un po’ i tempi - precisa il vicesindaco Luigi Caldi - ma era necessario per garantire sicurezza e ordine. Per entrare nell’area sarà necessario inserire la tessera sanitaria, superare la prima sbarra, attendere che quest’ultima si abbassi e che si alzi quella successiva. Solo sei auto per volta all’interno". I lavori, iniziati circa un anno fa, hanno portato a diverse migliorie. E’ stato creato un muro di contenimento in prossimità della nuova piazzola. Una zona che ha consentito di portare il numero di cassoni disponibili da 10 a 18. "Sono state create le vasche di decantazione, recentemente collaudate, per raccogliere acqua e olii esausti - prosegue Caldi - E’ possibile conferire verde, ingombranti, ferro e legno. Inoltre, abbiamo creato dei parapetti per mettere in sicurezza le rampe e messo in ordine le piazzole". L’ecocentro è aperto martedì (13.30-17.30), venerdì (14-16), sabato (9-12.30 e 14-17) e domenica, dalle 9 alle 12.