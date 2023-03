Ieri, sabato 25 marzo 2023 alle 18, nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco è stato presentato il progetto del nuovo oratorio.

Presentato il nuovo oratorio di Olgiate Comasco

Una struttura che riqualificherà completamente gli spazi attuali. Il parroco, don Flavio Crosta, e il vicario, don Francesco Orsi, hanno spiegato gli obiettivi e le linee guida educative che stanno alla base della grande opera.

I prossimi mesi saranno impiegati per completare la progettazione e ottenere le varie autorizzazioni a più livelli. A spiegare le caratteristiche del progetto sono intervenute Cinzia Ferrari, economo della diocesi di Como e l’architetto Alessandra Mastrogiacomo, affiancata dall’ingegnere Lorenzo Gorla.

Si stima un impegno superiore ai 2 milioni di euro. In particolare, il nuovo oratorio sarà contraddistinto da tre livelli: al piano terra un grande salone polifunzionale e ulteriori spazi, tra cui il bar. Ai piani superiori altri locali e anche una cappellina.

Alla comunità, che ha risposto all’invito per la presentazione, è stata spiegata l’importanza di attivarsi in iniziative per raccogliere fondi utili alla concretizzazione del sogno del nuovo oratorio.