Riconoscimenti ad atleti, associazioni e studenti: il Comune premia i meritevoli

Cerimonia guidata dall'assessore Matteo Redaelli

Una grande cerimonia alla presenza di un pubblico numeroso

La bella festa di Natale che si è svolta al teatro Excelsior è il modo per l'Amministrazione comunale per omaggiare associazioni, studenti e atleti per i successi raggiunti.

A fare da padrone di casa l’assessore Matteo Redaelli, affiancato dal sindaco Mauro Caprani; dal presidente del Consiglio comunale Claudio Ghislanzoni; da una commossa Sofia Grippo vicesindaco dimissionario e dal suo successore Simona Guerrieri; e dal nuovo assessore Maria Francesca Frigerio.

La serata è stata allietata dai canti del coro gospel del NoiVoiLoro.

"Un piacere accogliervi con una serata dedicata"

"Anche quest'anno è un piacere enorme potervi avere insieme, donne e uomini che dedicano un pezzo importante della loro vita al servizio degli altri. Non importa in quale settore. Ed è giusto che ci sia una volta all'anno un riconoscimento per chi si è distinto", ha dichiarato il sindaco Caprani.

"Gli auguri sono d'obbligo e sono un piacere perché è una serata che sta diventando una tradizione. Fa piacere vedere queste realtà erbesi straordinari. E' straordinario vedere quando viene fatto in città nell'ambito del volontariato e spero che le realtà erbesi si possano consolidare e diventare sempre più ", il commento del presidente del Consiglio comunale Ghislanzoni.

Per primi sul palco il prevosto e il coadiutore per i 60 anni della CdG

I primi a rompere il ghiaccio sono stati monsignor Angelo Pirovano e il coadiutore don Claudio Fossa: attestato di riconoscenza per i 60 anni dalla fondazione della Casa della Gioventù, "per ricordare che l'oratorio rappresenta da 60 anni un punto di aggregazione ed educazione che ha saputo unire generazioni, accompagnandole nel cammino di fede cattolica. Con il prezioso contributo dei giovani sacerdoti che si sono succeduti, continua a offrire servizi, sostegno e valori ai ragazzi e alle famiglie del territorio".

A seguire studenti, atleti e associazioni che hanno compiuto importanti anniversari.