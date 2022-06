Appuntamento domenica 19 giugno, a partire dalle 16, con “Fiaba o non fiaba e Sulutumana”, un pomeriggio di letture e musica allo Sala polifunzionale di via Lancini a San Fermo della Battaglia, nell’ambito del progetto A Voce Alta “6 Pronto? Leggiamo! Lettura inclusiva non convenzionale”.

San Fermo: domenica anche i Sulutumana per il progetto "A voce alta"

Saranno due i momenti musicali, grazie all’amichevole partecipazione dei Sulutumana, che si esibiranno all’apertura e in chiusura dell’evento. Giada Negri e Aoin Studio metteranno a disposizione il loro set per un ritratto fotografico che sarà donato a coloro che acquisteranno il libro l’“Abecedari de Comm”. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto al progetto.

Tra le attività proposte nel corso del pomeriggio anche un laboratorio per creare segnalibri, la tenda delle storie, Silent book da guardare e leggere, merenda e aperitivo. L’evento è a cura di Acli Como, Asylum, Diversamente Genitori, Famiglie in Cammino, Luminanda e Tintillà - laboratorio creativo di gioco APS.

La partecipazione è a offerta libera. Il ricavato andrà a sostegno del progetto.