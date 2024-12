Service 24 Ambiente Srl, il Comune approva una gestione in house del servizio rifiuti

Cantù diventa socio della Service 24 Ambiente Srl con la maggior quota di capitale sociale, acquisendo il 29% delle quote.

Nel corso dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale, il Comune di Cantù ha approvato l’adesione alla società Service 24 Ambiente Srl, segnando un passo importante per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti sul territorio. Cantù diventa, così, socio con la maggior quota di capitale sociale, acquisendo il 29% delle quote: un investimento complessivo di 168.000 euro, su un capitale sociale totale di 370.000 euro.

L’obiettivo principale dell’operazione è portare il servizio rifiuti sotto una gestione in house providing, consentendo al Comune di monitorare la qualità del servizio, migliorare l’efficienza e rispondere in modo puntuale alle esigenze della comunità. Il contratto di gestione avrà una durata di sette anni e punta a ottimizzare i processi, incrementare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti non recuperabili.

Tra i progetti già avviati, spicca un servizio sperimentale di spazzamento con una macchina di ultima generazione che utilizza acqua non potabile trattata, proveniente dall’impianto di depurazione di Mariano Comense. Questa soluzione rappresenta un esempio concreto di economia circolare e vede la collaborazione virtuosa tra tre soggetti pubblici della provincia.

La delibera prevede anche l’affidamento formale in house a Service 24 Ambiente per l’intero ciclo dei rifiuti urbani: raccolta porta a porta - anche dei cosiddetti “ingombranti”, spazzamento manuale e meccanizzato, gestione centro di raccolta, trasporti agli impianti di smaltimento e recupero, rimozione abbandoni sul territorio, gestione adempimenti normativi. La società avrà il compito di ridisegnare la gestione del servizio, introducendo criteri di economia di scala e tecnologie innovative, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’affidamento a Service 24 Ambiente garantirà un unico interlocutore operativo sul territorio, assicurando tempi di intervento rapidi e certi.

Tra gli obiettivi principali vi sono:

La dichiarazione dell’assessore all’Ambiente e alle Partecipate Giuseppe Molteni:

“Con l’adesione a Service 24 Ambiente, avviamo una nuova era per Cantù nella gestione dei rifiuti. Questo progetto, iniziato sotto la precedente Amministrazione con l’allora assessore all’Ambiente Antonio Metrangolo, che desidero ringraziare, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità e qualità del servizio. Con questa operazione, non solo saremo in grado di migliorare la qualità del servizio di gestione rifiuti, ma potremo farlo monitorando costantemente l’efficienza e l’efficacia degli interventi. Il progetto prevede che il servizio di smaltimento rifiuti entri in funzione a partire da marzo 2025, mentre l’attivazione del servizio completo è programmata per il mese di luglio. Ringrazio l’Ufficio Partecipate e Ambiente per il loro lavoro straordinario: oggi mettiamo solide basi per un futuro più green, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030”.