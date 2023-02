Il Carnevale è ormai alle porte, la festa dove "ogni scherzo vale", dove maschere e costumi regalano colori e scenografie mozzafiato, dove i carri riempiono le strade e si mettono in mostra con le loro architetture e i loro particolari, dove i bambini riempiono le vie di coriandoli e dove anche i grandi si lasciano andare ai festeggiamenti.

Si avvicina il Carnevale: ecco tutte le sfilate e gli appuntamenti

Ecco a voi, dunque, una lista di tutti i carnevali della nostra Provincia.

Cantù

Sicuramente uno dei più attesi è il Carnevale di Cantù che di recente è stato anche dichiarato Carnevale Storico. Saranno tre le domeniche di festa per le vie della città dove si potranno ammirare gli spettacolari carri che ogni anno le associazioni del territorio creano per contendersi il titolo di carro più bello. Qui trovate le date, i percorsi e le associazioni partecipanti. Attenzione perché si comincia già da questa domenica, il 5 febbraio.

Cermenate

Fine settimana ricco di appuntamenti per il Carnevale di Cermenate, tutti si svolgeranno nel piazzale di via De Gasperi. Venerdì 17 febbraio alle 19.30 "fuoco alle caldaie" di sua maestà re Balùn con i pizzoccheri valtellinesi. Alle 21 ci sarà l'apertura ufficiale del Carnevale con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco a sua maestà re Balùn. Successivamente via alle danze e ci sarà anche la consegna dei numeri di partecipazione ai gruppi e ai carri che daranno vita alla sfilata del 19.

Sabato 18 febbraio si fa il bis di pizzoccheri alle 19.30, mentre alle 21 si terrà la nomina dei nuovi Cavalieri e Dame del Carnevale sempre da parte del re Balùn. Poi spazio alla sfilata delle mascherine e ai balli, alla premiazione al gruppo mascherato più numeroso e alla famiglia meglio mascherata.

Infine, domenica 19 febbraio si entra nel gorgo delle festività: alle 14 parte la sfilata dei carri allegorici, si passa per via Matteotti, Garibaldi, Scalabrini, Diaz, De Gasperi. Segue la premiazione dei carri più belli. Alle 19.30 si fa il tris di pizzoccheri e alle 21 si terrà, oltre alla riconsegna delle chiavi della città, anche l'estrazione della Grande Lotteria.

Erba

A Erba torna, finalmente, la sfilata di Carnevale dopo tre edizioni di stop. Si farà il 25 febbraio: ritrovo in piazza del municipio nel primo pomeriggio e sfilata per le vie di Erba fino a piazza Mercato per la festa finale. Parteciperanno gruppi animati e majorette. Presenti anche le scuole, gli oratorii e gli asili con gruppi in maschera.

Longone al Segrino ed Eupilio

Si terrà il 19 febbraio, invece, la sfilata della Pro Loco di Longone al Segrino dal titolo "Draghi e principesse nel castello". Una sfilata che partirà alle 14.30 proprio dal piazzale della Pro Loco di Longone per poi dirigersi a Eupilio. Ospiti d'onore i piccoli della scuola dell'infanzia di Eupilio con i loro bellissimi costumi. All'arrivo a Eupilio, all'oratorio, giochi organizzati e merenda offerta a tutti. (In caso di maltempo ritrovo diretto all'oratorio di Eupilio alle 15.30.

Tavernerio

Anche a Tavernerio la data prescelta è quella del 19 febbraio dove Magolibero presenta "La Grande Festa di Carnevale". Appuntamento da segnare per le 14 presso il Centro Livatino dove ci saranno danze e giochi a cura dell'associazione, così come un concorso a premi delle maschere più strepitose. Alla fine merenda offerta a tutti dalla Pro Loco di Tavernerio.

Canzo

Tema Peter Pan per il Carnevale per le vie di Canzo: ritrovo alle 13.45 presso la scuola dell'infanzia Arcellazzi e arrivo in piazza della chiesa di S. Stefano dove si terranno balli, giochi e la consueta merenda pomeridiana per grandi e piccini. Naturalmente, non può mancare il concorso delle mascherine per il più giovane, la più stravagante, la più saggia e per la famiglia tutta mascherata.

Olgiate Comasco

Niente sfilata per il Carnevale Olgiatese, ma davvero tanti e interessanti appuntamenti. Si parte il 4 febbraio alle 10.30 presso il Medioevo con le letture animate a cura della biblioteca comunale. Alle 15 si terrà la sfilata di Re Matoch e Regina Gerardina per la cerimonia di apertura del Carnevale Olgiatese presso il palazzo comunale. Alle 20.30, per festeggiare ancora, ci sarà il Carinival Party alla Pineta.

Martedì 7 febbraio in programma i laboratori di pasticceria presso la casa anziani, mentre sabato 11 febbraio ecco che inizia il Carnevale dei Bambini. Dalle 14.30 nel piazzale Aci ci saranno laboratori ludici, culinari e di intrattenimento. Alle 17 il nutella party e l'aperitivo, mentre alle 18 in programma la distribuzione della trippa di carnevale.

Ultimo appuntamento martedì 14 febbraio: i bambini della scuola dell'infanzia di via Repubblica e di via Roncoroni assisteranno ad uno spettacolo teatrale.

Appiano Gentile

Il carro allegorico degli “amici del carnevale di Cirimido” partirà sabato 18 febbraio alle 15 da via Milano per sostare e animare con musiche e balli il piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa (carabinieri), giochi e dolcetti a cura dell’associazione genitori Eureka e dell’oratorio San Francesco. La manifestazione avrà termine alle 17.30. In caso di mal tempo verrà posticipato al 25 febbraio.

Rovenna

Il gruppo sportivo Rovennese prepara un Carnevale tutto calcistico. All'oratorio di Rovenna, domenica 19 febbraio, alle 14.30 si terrà la sfilata per le vie del paese con il carro brasiliano, la merenda in piazza Vittoria e il rogo della strega. Il tema conduttore della giornata sarà l'omaggio a Pelè. Ad accompagnare il tutto le note del Corpo Musicale di Rovenna.