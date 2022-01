dea bendata

La schedina fortunata ha permesso una vincita di poco più di 17mila euro.

La Lombardia torna a sorridere grazie al SuperEnalotto.

SuperEnalotto vincente a Lucino: centrato un "5"

Nel concorso di sabato, 15 gennaio 2022, sono stati centrati due “5” da 17.163,51 euro ciascuno. La giocata vincente è stata convalidata presso il tabacchi di via Enzo Ratti 2 a Montano Lucino, in provincia di Como, mentre la seconda ha premiato il tabaccaio di via Brà 2 a Milano.

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 140,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.