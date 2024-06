Tatuaggi solidali: si possono sostenere i randagi

L'idea di Sara Viganò del negozio lecchese Nerotattoo a favore de "I randagi animal’s dream"

L'iniziativa si chiama "Tattoo animal lovers"

Tatuaggi per sostenere il canile cittadino. E’ l’iniziativa pensata da Sara Viganò, di Lurago d’Erba, che per il secondo anno consecutivo ha deciso di devolvere il 30% del ricavato dei tattoo realizzati nel mese di luglio a "I randagi animal’s dream", l’associazione che gestisce il canile di Erba da oltre due anni. La proposta si chiama «Tattoo animal lovers» ed era stata ideata per la prima volta lo scorso anno, riscuotendo parecchio successo.

Lo scorso anno erano stati raccolti mille euro

Mille euro è stata la cifra raccolta lo scorso anno e destinata alla struttura di via Manara a Erba, con tante adesioni. Ben oltre le aspettative: "E’ stata una bella sorpresa. Alcuni hanno voluto tatuarsi il proprio gattino o il proprio cagnolino che non c’erano più. Ma addirittura ci sono state persone che sono venute in studio semplicemente per lasciare una donazione per il canile. Questo mi ha fatto davvero piacere".

La tatuatrice si mette a disposizione nello studio di Lecco

Sara Viganò crea nello studio lecchese Nerotattoo di via Nazario Sauro 19. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare Sara al 345-9208672. Si possono proporre idee oppure scegliere tra le proposte che la stessa tatuatrice mette a disposizione, in stile fine line.