Terza serata con “Asso in musica”: arriva il concerto jazz

Una serata jazz ad Asso, occasione per ascoltare giovani professionisti.

Terza serata a suon di notte jazz

Terza serata del Festival di musica da camera Asso in Musica, organizzato dall’Amministrazione Comunale e assessorato Cultura guidato da Clara Giacconi, con la direzione artistica di Dafne Colombo e Sara Fazio. Il programma musicale include brani di P. Fresu, S. Wonder, R. Curcio, E. Simonetto e R. Glasper, eseguiti dal quartetto jazz UNLKD. Il gruppo, originario di Como, è composto da Francesco Gisondi alla batteria, Elisa Simonetto alla chitarra elettrica, Riccardo Curcio al vibrafono e tastiere, ed Elia Liotta al basso elettrico. Questo progetto nasce dall'esigenza di esplorare repertori musicali contemporanei, con influenze di moderno, jazz britannico, hip hop e nu soul. Gli organizzatori del Festival Assese esprimono grande soddisfazione per l'andamento dell'evento, che continuerà con altri tre concerti fino a fine giugno. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La manifestazione offre alla cittadinanza sei concerti di musica cameristica tra maggio e giugno.