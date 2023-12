Tessuti preziosi e ispirazione rinascimentale: il Presepe incanta a Rezzago

Un'opera che sta affascinando i visitatori e che sarà visitabile fino al 6 gennaio

La Natività è stata curata nei minimi dettagli, con grande cura

Il tradizione allestimento del presepe in Alta Valassina trova collocazione nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Rezzago. Quest'anno l’opera ha assunto una veste preziosa, ispirata all'arte rinascimentale, grazie alla realizzazione di abiti per i personaggi e di sfondi. Nella rappresentazione, preziosi tessuti dai toni naturali ricoprono l'altare: la Natività ha il suo contrappunto simbolico nella Crocefissione degli antichi affreschi della chiesa romanica. Spettacolare l'ampio, prezioso damascato blu con disegni in oro che fa da sfondo, mentre la cometa che sovrasta la grotta è rivestita in stoffa dorata con decorazioni a sbalzo. Lucenti e semplici sono i mantelli azzurro e ramato di Maria e San Giuseppe, mentre preziosamente ornati appaiono quelli dei tre Re Magi. Altrettanto preziose nella loro semplicità sono le stoffe che rivestono i pastori.

Un impegno dei volontari dei tre paesi dell'alta Valle

Il presepio rinascimentale ha comportato un grande lavoro di scelta e composizione dei tessuti, con più di un mese di impegno delle volontarie dei tre paesi dell'alta Valle: Rezzago, Caglio e Sormano. E' visitabile nei giori festivi e prefestivi dalle 15 alle 16. Fino al 6 gennaio prossimo.