Tornano a casa e trovano un serpente

Spavento serale per una famiglia di Cantù che, tornando a casa, ha trovato nell'abitazione un serpente e ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco

Il serpente in casa

L'allarme è scattato lunedì sera, intorno alle 20, per una una famiglia residente a Cantù in via Volturno. Al ritorno a casa ha notato infatti un serpente che strisciava nell'abitazione: spaventati dal rettile e non sapendo se fosse velenoso o meno, ha richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente della squadra dei Vigili del Fuoco di di Cantù. Giunti sul posto, i pompieri hanno recuperato l'animale che è stato poi liberato in una zona boschiva.