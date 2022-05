Ad Alzate Brianza

Si tratta del terzo evento della rassegna "Trasmettiamo la memoria contro le mafie", ideata del Comune di Alzate Brianza.

Questa mattina, mercoledì 18 maggio 2022, è andata in scena la piantumazione di un ulivo nel giardino della scuola primaria Francesco Anzani ad Alzate Brianza. Si tratta del terzo evento della rassegna "Trasmettiamo la memoria contro le mafie", ideata del Comune, in occasione del 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e via d'Amelio.

Trentennale dalle stragi di Capaci e via d'Amelio: piantumato un ulivo nel giardino della primaria

A partecipare, nella giornata di oggi, sono stati gli studenti della primaria Anzani e della scuola media Rufo che hanno letto alcuni interventi e poesie contro la mafia. Presenti anche il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Alessandro Fermi e diversi sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino di Albavilla, Giuliana Castelnuovo che rappresentava anche l'Amministrazione provinciale, il sindaco di Alzate, Mario Anastasia e l'Amministrazione comunale. Dopo la piantumazione dell'ulivo, è stata scoperta una targa dedicata alla ricorrenza.