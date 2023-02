Un documentario per raccontare l'area verde di Scarenna, compresa tra i Comuni di Asso, Canzo e Caslino d'Erba: il filmato, dal titolo "Aspettando il miracolo" è stato curato dal giovane regista Gabriele Gandini, e prodotto dalla Fisac Cgil e dalla Cgil di Como, in collaborazione con il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi".

Un documentario contro il degrado ambientale

Il documentario è diviso in quattro sezioni, delle quali una è dedicata a Scarenna. Per questo territorio, a condurre la narrazione è Raffaella Rusconi, che fa parte del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi". In questo video racconta le valenze ambientali dell'area agricola di Scarenna e la vicenda relativa alla frana del 2010 che ha interrotto la strada di collegamento tra la frazione assese e Caslino. "La frana non ha travolto nessuno: la zona, senza traffico, è diventata bella e ha dimostrato quelle che sono le sue potenzialità", racconta Raffaella Rusconi.

