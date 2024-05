Laura Spreafico al raduno pre olimpico con l'Italia 3X3

Staffetta di marca lariana nella formazione dell'Italia 3X3 di basket femminile che sta preparando dall'8 maggio a Roma il torneo pre-olimpico che la vedrà protagonista a Debrecen in Ungheria dal 16 al 19 maggio. Presente Spreafico di Asso.

Spreafico al raduno pre olimpico

Da venerdì 10 maggio si aggregano al raduno azzurro Maria Miccoli, Stefania Trimboli e l'assese ex Comense Laura Spreafico in sostituzione della canturina Beatrice Del Pero, Giulia Natali e Beatrice Stroscio. L'obiettivo della nazionale di coach Andrea Capobianco è staccare il biglietto per Olimpiadi di Parigi 2024 e bissare la partecipazione del 2011 a Tokyo. Ma arrivare all'ombra della Torre Eiffel per Spreafico e compagne non sarà semplice visto che le avversarie nel FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament saranno di primo livello. A cominciare dal girone di qualificazione dove le azzurre sfideranno le padrone di casa dell’Ungheria, i Paesi Bassi e Israele. Tre prime avversarie per poi accedere alla fase a eliminazione diretta dal 19 maggio. Un minitorneo complicato per strappare uno degli ultimi tre pass olimpici dopo che Azerbaigian e Australia hanno ottenuto la qualificazione nei precedenti due tornei pre-olimpici.

Il programma azzurro

Fino al 13 maggio

Allenamenti e incontri amichevoli contro Tunisia

14 maggio

Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

15 maggio

Allenamenti

16-19 maggio FIBA 3X3 Olympic Qualifiying Tournament

Debrecen, Kossuth Square Debrecen – Girone D

16 maggio

Ore 19.45 Italia-Paesi Bassi

Ore 21.10 Italia-Israele

17 maggio

Ore 20.45 Ungheria-Italia

19 maggio

Dalle 15.50 Quarti di finale

Dalle 19.05 Semifinali

Dalle 20.55 Finale 3°/4° posto

A seguire - Finale 1°/2° posto