Una targa alla Autotrasporti Porro

In memoria del capostipite Pasquale Porro, tra i maggiori imprenditori cittadini

Da oltre cento anni un nome di prestigio per la città

E' stata consegnata nel corso dell'ultima seduta consiliare una targa a un’azienda che da oltre cento anni dona prestigio a Erba. E' stata questa la motivazione che ha spinto l’Amministrazione comunale a conferire il riconoscimento alla famiglia Porro, in ricordo del capostipite Pasquale dell’omonima azienda di autotrasporti.

Le parole di stima del primo cittadino

A spendere parole di elogio per un'attività storica erbese è stato il sindaco Mauro Caprani:

"Gente che ha faticato, che ha sofferto con ambizione per lasciare un’eredità a chi veniva dopo. Non sempre accade che le aziende nate dai nostri nonni possano essere tramandate ai figli e ai nipoti. Questo è un valore vero che accomuna molte persone delle nostre zone. Sono emozionato perché vedere i rappresentanti della famiglia Porro mi ricorda i tempi della giovinezza. Siamo diventati da compagni di scuola a padri e madri e non nego che faccio fatica a immaginare che sia passata una vita e che ora raccolgano questa eredità. Centodue anni fa l’azienda aveva preso avvio con cavalli e carretti e oggi è una realtà tra le più rilevanti in Italia".