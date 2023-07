"In ricordo di Rita Vanossi per la professionalità, l’impegno e la passione profusi nel suo lavoro di bibliotecaria": questo è il testo che verrà riportato sulla targa commemorativa che verrà posata prossimamente in biblioteca comunale.

Una targa in ricordo di Rita Vanossi: storica bibliotecaria

Rita Vanossi, storica bibliotecaria di Bosisio Parini, è scomparsa il 4 agosto 2022 all’età di 63 anni.

Vanossi ha speso la sua vita per la cultura: nel 1994 a Pusiano, suo paese, si era prodigata per la fondazione della prima biblioteca, luogo che dalle due stanze iniziali di prestito dei libri, si è - grazie anche a lei - ingrandito poco alla volta.

"Rita Vanossi è stata una figura molto importante per la biblioteca - commenta l’assessore bosisiese alla Cultura Corrado Galbusera - E’ stata la persona che ha messo ordine all’interno della nostra biblioteca andando a creare la schedulazione e la messa in rete di tutto il patrimonio librario presente: un’attività non semplice, che le ha preso tantissimo tempo e per la quale ci ha messo passione e amore per il lavoro svolto".

La decisione di realizzare un targa commemorativa in suo nome e posarla presso la sede è stata presa all’interno della commissione Biblioteca che si è riunita il 1° marzo.

