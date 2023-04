Un grande polo calcistico in divenire: contatti in corso per una clamorosa fusione tra Pro Olgiate e Faloppiese Ronago.

Verso una clamorosa fusione: Pro Olgiate e Faloppiese Ronago trattano

Alla storia del calcio olgiatese potrebbe aggiungersi un capitolo in più. Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da svolte burrascose ed epocali: nel 2018 esternalizzazione della gestione del centro sportivo in Pineta, affidata a "Tricolore Nord", da cui è nata la costola operativa sportiva Pro Olgiate, il contestuale addio della storica Astro, poi trasformata in Academy Olgiatese (2019) e infine (2020) la fusione tra quest’ultima e la Pro Olgiate (2020).

Ora la sorpresa: la società biancoblù presieduta da Enrico Levrini medita la fusione con la Faloppiese Ronago (a sua volta originata nel 2015 dall’aggregazione tra le società calcistiche di Faloppio e Ronago) del "pres" Angelo Gabaglio. Le parti si sono incontrate. Aperti tre tavoli di confronto, trattativa ben avviata. "Non abbiamo ancora chiuso ma gli incontri ci sono stati - conferma Levrini - La 'cosa' sta andando avanti. Abbiamo aperto tre tavoli: uno tecnico, un secondo amministrativo e infine quello legale".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 22 aprile 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui