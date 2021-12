A Olgiate Comasco Babbo Natale arriva a bordo di una Fiat 500... cabrio

L'iniziativa

Bianco Natale itinerante in via Gobetti: ed è subito festa.

Babbo Natale arriva a bordo di una Fiat 500 cabrio. Il panciuto simbolo del Natale, ieri mattina, sabato 18 dicembre, ha fatto visita a via Gobetti, a Olgiate Comasco.

Festa insieme a Babbo Natale

Ottimo riscontro per l'iniziativa itinerante: tanto divertimento, bimbi felici e pure i genitori. Lo conferma lo stesso sindaco Simone Moretti: "Una giornata fredda ma splendida ha accompagnato l’ottima riuscita del Bianco Natale in forma itinerante tra i quartieri della nostra città. L’intraprendenza dei più piccoli accompagnata dal lavoro di genitori e nonni ha creato un gran bel mix. Presepe e albero, cioccolata e panettone, la pesca. Bravi tutti come sempre… e stavolta non è arrivata la neve come alla stazione a rovinare la giornata".