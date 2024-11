Addio a Beppe Pontiggia, sempre pronto a dare una mano in paese

Lutto a Castelmarte: mercoledì 13 novembre è venuto a mancare Giuseppe Pontiggia. Aveva 87 anni ed era conosciuto da tutti con il soprannome di Beppe.

Tanti lo ricordano con affetto

Da sempre residente a Castelmarte, era il padre di Emiliana Pontiggia e Elga Pontiggia, quest’ultima attualmente consigliera comunale.

A ricordare con affetto Giuseppe è il sindaco castelmartese Elvio Colombo: "Beppe mancherà tanto a tutti. In paese era molto conosciuto, lo vedevamo spesso passare col suo trattore ed era sempre pronto a dare una mano per realizzare diverse iniziative a Castelmarte, come ad esempio la festa della Giubiana. Dava una mano anche alla chiesa e per il suo impegno in paese fu anche premiato col Contributo Oppizzi. Era una persona eccezionale, positiva e di compagnia. Lo ricorderemo con affetto".

Il Comune castelmartese sulla propria pagina Facebook ha riportato un pensiero di condoglianze per la famiglia di Beppe e sono stati tanti i cittadini che hanno commentato con pensieri d'affetto per l’uomo. Un'ulteriore dimostrazione del fatto che a Castelmarte molti gli volevano bene.

Anche nelle associazioni: Beppe, infatti, realizzava diverse iniziative insieme al Gruppo degli Alpini di Castelmarte. Dunque anche le penne nere sentiranno la sua mancanza.

I funerali di Giuseppe Pontiggia verranno celebrati questa mattina, venerdì 15 novembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Castelmarte preceduti dal santo Rosario.