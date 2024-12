Addio a Enrica: suonava da anni nella Filarmonica

Lutto ad Albese per la scomparsa improvvisa di Enrica Frigerio: suonava da anni nella Filarmonica. Aveva 58 anni ed è morta ieri, lunedì 30 dicembre, a causa di una malattia. Lascia il marito Gianluigi Vaiani e il figlio Lorenzo.

Scomparsa a 58 anni

La notizia dell'improvvisa scomparsa di Frigerio, a soli 59 anni, ha gettato nel cordoglio l'intera comunità di Albese dove era conosciuta e apprezzata per il suo impegno nella Filarmonica, in cui suonava da molti anni. Aveva suonato a Orsenigo e da qualche tempo era nell'associazione albesina, così come il marito Gianluigi, il padre e la sorella, a loro volta impegnati nel sodalizio. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, martedì, nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita.