Le misure di Como contro il Coronavirus. Il sindaco esorta: “Non cadiamo nella paura” VIDEO

Allerta Coronavirus, anche Como risponde con le contromisure. Questa sera, domenica 23 febbraio 2020, al Comando della Polizia locale, il sindaco di Como, Mario Landriscina, fa il punto sulle misure da adottare in città. “Non cadiamo nella paura. Fermiamo quello che possiamo, senza bloccare la città”, ha subito sottolineato.

Allerta Coronavirus a Como, parla il sindaco Landriscina

Il primo cittadino si è focalizzato sugli uffici pubblici. “Ci serviranno un paio di giorni per gestire i flussi negli uffici. Venga in Comune solo chi ha necessità urgentissime, prima consigliamo di chiamare”.

Domani gli uffici saranno chiusi. Saranno attivi, in tutti i casi solo per chi ha urgenze, i Servizi sociali nella loro sede in via Italia Libera secondo modalità gestite localmente, l’Anagrafe, l’ufficio cimiteri per i servizi mortuari, il Protocollo.

Ci si potrà rivolgere al centralino (031 2521) per urgenze diverse che saranno indirizzate al singolo settore.

Via Odescalchi, sede degli uffici per la ztl, resterà chiusa domani e martedì, per necessità di massima urgenza si potrà fare riferimento al Comando della Polizia locale.

Durante la conferenza Landriscina ha spiegato che a Como sono stati fatti dei tamponi di verifica di cui al momento non si hanno notizie di positività. “Testa sulle spalle e nervi a posto. Servirà investire sulla sicurezza”, questa la direzione indicata.

