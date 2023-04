Il chiosco del parco comunale avrà presto un nuovo gestore. E’ stato aperto lo scorso 3 aprile il nuovo bando per affidare il servizio di gestione del chiosco-bar del parco comunale di via XXV Aprile. Il locale, infatti, è chiuso già dallo scorso settembre, a seguito dell’improvvisa scomparsa del gestore Oscar Brambilla.

Alzate: aperto il bando per il chiosco del parco comunale

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha reso nota l’intenzione di avviare le procedure per dare nuovo affidamento al bar interno al parco, quotidianamente frequentato da numerose famiglie, ma anche avventori, e soprattutto in vista della bella stagione: da qui l’apertura del bando, per il quale le offerte resteranno aperte fino al 26 aprile, alle 12. L’asta avrà luogo il 28 aprile alle 10 nella sede del Comune. Potranno presentare domanda di adesione al bando imprenditori, società, consorzi, associazioni, fondazioni, organizzazioni e istituzioni di carattere pubblico o privato, con personalità giuridica; raggruppamento di due o più Associazioni.

Requisito fondamentale per l’adesione è non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune per fatti addebitabili al concessionario stesso; non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione.

Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 26 aprile all’ufficio di Protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico; per ottenere eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’area Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Suap, Paesaggio e Ambiente: m.petrollini@alzatebrianza.org oppure 031/6349323; 031/6349306 o 031/6349322.