Anziana truffata col trucco dei santini: derubata dell’anello d’oro con brillanti

Si è presentato in casa con due immaginette della Madonna e una manciata di anelli del rosario e se n’è andato portandosi via una fede con brillanti.

Si sa, i truffatori non guardano in faccia a nessuno e, dopo la tecnica del falso incidente e dell’acqua inquinata, non poteva mancare quella a sfondo religioso. A farne le spese, suo malgrado, è stata Anna Dominioni, 83 anni, che vive da sola in via Roncoroni a Lurate Caccivio, nella storica curt d’Assisi.

Il furto

Erano le 14.30 di martedì quando ha sentito bussare con decisione alla sua porta. Un uomo sul ballatoio.

"Non era molto alto, italiano e di circa mezza età, sui 50 anni - racconta l’anziana - Mi ha solo detto, mostrandomi due immaginette della Madonna: 'Le ho portato queste per lei e per la signora'".

La signora cui ha fatto riferimento il truffatore è, con ogni probabilità, Ornella Ardenti, amica della vittima che, quasi tutti i giorni le tiene compagnia dandole una mano a sbrigare varie faccende.