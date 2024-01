"Attenzione ai ladri: zona presidiata" Cartelli in paese contro i furti

Cartelli in paese contro i furti: questa l'iniziativa di Azione Lambro a Lurago e Lambrugo nell'intento di scoraggiare i malviventi e alzare l'attenzione sul problema che da alcune settimane attanaglia l'intero territorio.

Azione di protesta per la sicurezza

"Ladri, attenzione: zona presidiata da residenti incazzati ed esasperati! Prima di entrare siate sicuri di non trovare nessuno in condominio: ne vale la vostra buona salute" così si legge sui volantini affissi in paese dal sodalizio guidato da Michele Catalano.

"Abbiamo iniziato l’affissione dei volantini al fine di dissentire in maniera civile da questa situazione che attanaglia il nostro paese e quelli limitrofi. La nostra è una protesta al fine di alzare l’attenzione su questo problema, e dato che molti non vogliono più essere privati della propria libertà e serenità. Lo testimoniano i tanti messaggi di delusione e rabbia nei canali social). Ci auguriamo che questa protesta e avvertimento possano in qualche modo dare dei punti di riflessione sia ai ‘cavalieri del lavoro’ che alle persone ai vertici delle istituzioni. Quello che semplicemente chiediamo è la sicurezza e la serenità in casa propria. Pensiamo che sia un diritto di tutti e non un opzione!"

Così Catalano ha spiegato l'intento dell'iniziativa tramite i canali social del paese.

L'appello a fare rete contro i furti

Infine l'appello del lambrughese a condividere l'iniziativa tramite i social e appendere il volantino sulla porta di casa per diffonderla.

"Condividete il più possibile e stampate ed affiggete alle vostre porte questo volantino! Forse un po’ di rumore porterà la giusta attenzione a chi sta nella stanza dei bottoni. I vostri commenti saranno molto importanti. Ricordatevi che l’unione fa la forza!"