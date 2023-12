Avvento con i piatti tradizionali d'asporto degli Alpini

L'Avvento offre l'opportunità di gustare i piatti tradizionali cucinati dagli Alpini di Olgiate Comasco.

Appuntamenti gustosi sul sagrato della chiesa parrocchiale

Ogni domenica del periodo di Avvento vede impegnate le Penne nere, con uno stand allestito all'esterno della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Il prossimo appuntamento è per la mattinata di domenica 10 dicembre. Dalle 9, dopo le messe della mattinata festiva, ci sarà la possibilità di acquistare un piatto della tradizione lariana: nell'occasione, protagonista la zuppa d’orzo con piedino.

Il ricavato aiuterà la parrocchia per il nuovo oratorio

Non è necessaria la prenotazione, basta rivolgersi agli Alpini in servizio sul sagrato della parrocchiale. Il ricavato della distribuzione dei piatti tipici contribuirà alla raccolta fondi per il grande progetto del nuovo oratorio. Come spiega Alessandro Fumagalli, capogruppo delle Penne nere olgiatesi, l'iniziativa è pensata proprio per garantire sostegno alla parrocchia e convivialità con tutti coloro che vorranno assaggiare i piatti preparati per le domeniche d'Avvento.