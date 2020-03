Best Bakery Italia, la Pasticceria Citterio di Canzo travolge gli sfidanti

Non solo miglior pasticceria lariana ma anche d’Italia: alla finalissima di Best Bakery Italia si è imposta la Pasticceria Citterio di Canzo.

Best Bakery Italia: l’ultima sfida

Ieri sera, 17 marzo, è andata in onda la tanto attesa finale di Best Bakery Italia. Nella doppia puntata, la Pasticceria Citterio di Canzo ha sfidato a colpi di sac à poche le altre quattro pasticcerie giunte in finale. Per capire quale fosse la pasticceria più meritevole sono state predisposte tre sfide durissime che consistevano nella creazione di una scultura in cioccolato con dessert al piatto, di tre differenti preparazioni di piccola pasticceria con votazione esterna e nella realizzazione di una torta nuziale.

“La sfida ci ha visti coinvolti nella creazione di prodotti molto particolari e complessi, dove il sangue freddo e la precisione hanno seriamente fatto la differenza” ha commentato Cristiano Villa, titolare della Pasticceria Citterio di Canzo.

I primi eliminati sono stati in ordine: Pasticceria Tutto Bene, Pasticceria Paulina, restando quindi a contendersi la finalissima Pasticceria Citterio per Como, Pasticceria Marlà di Milano e infine Mademoiselle Charlotte per Salerno.

Completate le tre torte nuziali, i finalisti erano pronti per il giudizio finale dei giudici di Best Bakery. La tensione era alta e alla fine è stata proclamata come vincitrice la Pasticceria Citterio; premiata per l’elevata cura nei dettagli ed il design della torta nuziale.

“L’emozione era fortissima e quando i due giudici hanno pronunciato il nome della nostra pasticceria è stata una sensazione incredibile” aggiunge Alessandra, collaboratrice della Pasticceria Citterio.

Cristiano Villa, titolare della Pasticceria Citterio e neovincitore di Best Bakery 2020, ringrazia tutti i suoi collaboratori, amici e clienti che non hanno mai smesso di tifare per lui.