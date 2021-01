Biblioteca e Museo Comune di Erba, è attiva la pagina Facebook per essere sempre informati sulle loro attività.

Biblioteca e Museo civico di Erba, è attiva la pagina Facebook

La pagina Facebook “Biblioteca e Museo Comune di Erba” (@bibliotecamuseoerba) è attiva: è possibile mettere “mi piace” per essere sempre aggiornati sulle attività di biblioteca e museo, per conoscerne le collezioni e i nuovi arrivi, per sostenere il lavoro quotidiano e l’impegno profuso dai due istituti di cultura comunali a servizio del territorio.

Inoltre, per fare conoscere i nuovi acquisti della biblioteca, da questo mese gli elenchi sono pubblicati anche sulla pagina della biblioteca di Erba nel catalogo provinciale online (Opac): l’indirizzo è https://como.biblioteche.it/library/Erba .

Sono disponibili gli elenchi completi degli acquisti permessi dal contributo erogato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, circa 670 volumi: si tratta di libri di saggistica per gli adulti che possono soddisfare vari interessi: attualità, psicologia, educazione in età evolutiva e degli adulti, marketing digitale, medicina, cucina, montagna, bicicletta, sport, guide turistiche, libri in lingua straniera… E quasi la metà dei libri acquistati tramite il contributo è per bambini e ragazzi.

Nella pagina della biblioteca di Erba nel catalogo provinciale online (Opac) si possono inoltre trovare gli elenchi delle novità editoriali per adulti e ragazzi, circa 280 volumi, acquisite nei mesi di novembre e dicembre 2020.