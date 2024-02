Blitz antidroga dei Carabinieri: arresti in corso a Monguzzo

È in corso una maxi operazione anti droga a Monguzzo che vede impegnata, con numerose pattuglie, militari e unità cinofile, i Carabinieri del nostro territorio. Il blitz è partito da questa notte e sta continuando in queste ore del mattino per combattere il traffico di stupefacenti all'interno di una zona soggetta a queste pratiche.

Gli arresti

Da quanto si è potuto appurare, l'operazione infatti non è ancora terminata, sono stati effettuati diversi arresti da parte dei Carabinieri nei confronti di numerosi spacciatori.