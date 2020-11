Bloccati nel cestello: intervengono i Vigili del Fuoco.

Bloccati nel cestello a Figino Serenza

Singolare intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Figino Serenza. In via Cervino i pompieri hanno recuperato degli operai bloccati nel cestello di un mezzo in un cantiere.

I soccorsi

Per un probabile guasto gli stessi operai si sono infatti trovati nell’impossibilità di effettuare la manovra di rientro a terra. Per questo motivo hanno avuto la necessità di chiamare i Vigili del Fuoco, che con l’autoscala hanno provveduto a recuperarli e a farli scendere.