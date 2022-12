Cade in bici sul Cornizzolo: grave 53enne.

Grande apprensione per un uomo di 53 anni che intorno alle 14.15 di oggi, sabato 24 dicembre 2022, ha avuto un incidente in via Cornizzolo, nel territorio del Comune di Eupilio.

Non ancora chiara la dinamica di cosa sia accaduto mentre era in sella alla sua bicicletta nella zona impervia, ma sul posto si sono precipitati in codice rosso l'elisoccorso di Como, un'ambulanza del Lariosoccorso e l'auto medica. La situazione è apparsa subito grave tanto che l'ambulanza lo ha prontamente portato con la massima urgenza in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.