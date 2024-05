Cancellate le scritte del raid no vax sulla scuola primaria

Dopo il raid vandalico dei no vax, con la scuola primaria di via San Gerardo a Olgiate Comasco completamente imbrattata, il Comune ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per cancellare gli slogan.

Slogan cancellati

L'arrabbiatura del sindaco e anche tra chi siede nei banchi di minoranza in Consiglio comunale per quanto accaduto nella notte, il sopralluogo delle Forze dell'ordine - sul posto anche la Digos - e poi la richiesta di intervento a una ditta per coprire la ventina di scritte deliranti impresse con vernice rossa dai no vax. Poco dopo le 14 è iniziata la pulizia, intervento tuttora in corso. Si tratta di un primo intervento, in attesa di un secondo passaggio dedicato alla tinteggiatura con adeguato colore delle pareti che sono state vandalizzate.

Indagini in corso

Ogni dettaglio è al vaglio delle Forze dell'ordine. Il raid no vax ricalca azioni della stessa tipologia effettuate in passato in altri paesi e città. Indagini in corso per valutare qualsiasi particolare che possa risultare utile.

Sdegno a scuola e tra i genitori degli alunni

Amarezza nei commenti dei cittadini arrivati a scuola per accompagnare i propri figli. Sdegno tra i passanti in via San Gerardo. Il raid no vax chiama in causa anche la videosorveglianza: un tema sul quale, inevitabilmente, servirà fare il punto della situazione, per tarare carenze e implementazioni ormai non più procrastinabili.