Canna fumaria prende fuoco a Cucciago. È successo in via Panzeri.

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, una canna fumaria ha preso fuoco in quel di Cucciago. In via Panzeri, intorno alle 17.30, sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Como e una di Cantù, per spegnere le fiamme.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma è stata intaccata una piccola porzione di tetto limitrofa alla canna fumaria.