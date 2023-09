Casa alluvionata, risarcimento beffa

Due anni fa la casa era stata invasa dall’acqua e avevano subito danni per migliaia di euro. Oggi la certezza di un risarcimento minimo.

Casa alluvionata, ma il risarcimento è di 343 euro

Una beffa, così la definiscono Silvano Cattaneo, 75 anni, e Carmela Cangi, 74 anni. Il violento temporale del 27 luglio 2021 a Olgiate Comasco aveva trasformato un’innocua roggia, situata a pochi metri dalle abitazioni in via del Ronco, in un incubo. Un piano dell’edificio completamente allagato. Il sindaco Simone Moretti si era attivato con Regione Lombardia per segnalare i danni dell’inondazione e aiutare le famiglie coinvolte nella compilazione del modulo per la richiesta del risarcimento. Che è arrivato, ma di soli 343 euro.

