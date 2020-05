Cermenate saluta Andrea Rinaldi sulle note di De Gregori FOTO E VIDEO

Cermenate saluta Andrea Rinaldi, giovane calciatore di soli 19 anni, venuto a mancare l’11 maggio dopo un malore che aveva lasciato la sua vita appesa ad un filo. Centrocampista, ex atalantino, era in forza al Legnano. Nato a Carate Brianza il 23 giugno 2000, da tempo era residente nel Comasco, dove ha tirato i primi calci al pallone.

Cermenate saluta Andrea Rinaldi

I suoi funerali avrebbero dovuto essere la scorsa settimana, ma sono stati posticipati ad oggi, martedì 19 maggio 2020, per rischio assembramenti. Tantissime le persone presenti alle 15.30 nel centro sportivo di via Montale, alcuni sono stati cotretti a restare fuori per questione di spazio. Alla sua uscita la bara è stata accompagnata dalle note di De Gregori con “La leva calcistica della classe ’68”.

Gli striscioni

In memoria di Andrea gli amici hanno preparato anche degli striscioni. “Se non lotti per ciò che desideri, non piangere per ciò che perdi”, una frase che il giovane amava ripetere mentre inseguiva i suoi sogni, spezzati troppo presto.

LE IMMAGINI DELL’ADDIO AD ANDREA