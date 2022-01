Ciclista investito ad Arosio finisce in ospedale.

Il sinistro

Paura all'ora di pranzo ad Arosio. Un ciclista di 55 anni è stato investito mentre percorreva la strada provinciale 41. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Lario Erba in codice giallo. Per fortuna le condizioni del ferito sono risultate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Così il paziente è stato stabilizzato e trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù per ulteriori accertamenti. La ricostruzione del sinistro è stata affidata ai Carabinieri della Compagnia di Cantù.