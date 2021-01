Contagi in Municipio, quattro uffici chiusi fino al 26 gennaio

Contagi da coronavirus in Municipio a Olgiate Comasco: l’Amministrazione comunale ha preso provvedimenti, chiudendo alcuni uffici sino al prossimo 26 gennaio.

Contagi a Palazzo Volta, quattro uffici chiusi

A seguito di segnalazione di un paio di casi di positività, per quattro uffici del Comune è scattata la chiusura: definito, nella serata di ieri, lo stop del ricevimento al pubblico per l’ufficio Segreteria, l’ufficio Pubblica istruzione, l’ufficio Personale e l’ufficio Edilizia privata e Urbanistica. La chiusura avrà durata “presumibilmente fino al 26 gennaio”, precisa il sindaco Simone Moretti, veicolando un comunicato di Palazzo Volta. “Ci scusiamo per il disagio e rimandiamo alle pagine dei rispettivi uffici per contatti telefonici o email e per urgenze”, aggiunge la nota emessa dal Comune di Olgiate Comasco.

Le parole del sindaco

Con la pandemia ancora in corso e l’aumento dei casi di positività, dalle parole del primo cittadino traspare preoccupazione. “In via precauzionale gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico, in attesa di ulteriori conferme di positività”. Lo stesso Moretti e il personale comunale si sono sottoposti al tampone rapido nella sede della Sos: esito negativo. Dopo un caso di positività in mensa alla scuola primaria di via Repubblica, la scorsa settimana, la stessa scuola è stata chiusa. Una classe della prima ria di via San Gerardo in quarantena dalla scorsa scorsa settimana e un’altra dalla giornata di ieri nello stesso plesso. E ieri sera la conferma di casi di positività in Municipio. Già in un comunicato diramato sabato 16 gennaio il sindaco aveva fatto presente l’aumento dei contagi: 19 nuovi positivi dal 31 dicembre, 58 alla data del 16 gennaio i cittadini positivi, per lo più curati a casa e con pochi sintomi e con alcuni casi in ospedale; 0 ospiti della Casa di riposo positivi; 13 cittadini in sorveglianza attiva come contatti diretti o indiretti e in attesa del tampone o del suo esito; purtroppo 3 decessi dal 31 dicembre per Covid-19.