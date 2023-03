Nel pomeriggio di ieri, martedì 7 marzo 2023, è stato attuato un controllo esteso con l'obiettivo di contrasto allo spaccio da parte della Polizia di Stato di Como. Le zone interessate sono state quelle boschive di Erba, Merone e di Inverigo. Nell'effettuare i controlli gli agenti sono incappati in due tentativi di fuga, di cui uno andato a buon fine.

Controlli antidroga nell'Erbese: tenta di fuggire e scatta l'inseguimento in auto nel centro cittadino

Le attività, coordinate sul posto dal dirigente della dipendente Squadra Mobile, hanno visto l’impiego di personale della Questura e di 4 unità operative automontate del R.P.C. di Milano.

Nel corso del servizio sono state controllate 84 autovetture e 145 soggetti. Durante uno di tali controlli un soggetto si è dato alla fuga all’interno del centro cittadino di Erba, a bordo del suo veicolo, venendo prontamente tallonato dalla pattuglia e fermato dopo un impegnativo inseguimento. L’uomo, identificato con le iniziali M.Y. classe '96, marocchino regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per resistenza (ex art. 337 c.p.) e sanzionato amministrativamente per guida senza patente (ex art. 116 CdS). L’autovettura in uso al predetto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

I controlli sono stati estesi poi al territorio di Inverigo, nell’area boschiva prospiciente quella via Fornacetta, dove sono stati sequestrati a carico di ignoti 20 grammi di hashish. La droga rinvenuta era stata abbandonata da un soggetto di origine magrebina il quale, alla vista degli operatori, si è dato a precipitosa fuga, dileguandosi all’interno dell’area boschiva.

Infine, sono stati smantellati alcuni bivacchi utilizzati per l’attività illecita.