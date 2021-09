Coronavirus, benemerenze a medici e associazioni

Coronavirus, l'Amministrazione comunale di Figino Serenza consegna le benemerenze a sanitari e associazioni che hanno lottato e stanno lottando contro il Covid.

Coronavirus, le parole del sindaco

E' il sindaco Roberto Moscatelli a spiegare la cerimonia odierna: "In occasione della sesta patronale abbiamo consegnato 39 benemerenze civiche ai medici ed alle associazioni di volontariato in segno di profonda stima e riconoscenza per lo spirito di solidarietà e altruismo messo in atto nel fronteggiare la pandemia da Covid-19 garantendo un concreto aiuto con le vaccinazioni domiciliari alle persone più fragili del nostro territorio. Un enorme grazie al Dott. Antonio Iofrida per aver coordinato tutti i medici del canturino durante le fasi più delicate di questa pandemia. Grazie al nucleo Protezione civile Anc sede operativa Figino Serenza, Protezione civile Città di Cantù, Croce rossa italiana - Cantù, Associazione Amici di Don Giovanni e Fernanda Cassani, Serafino Grassi, sindaco di Novedrate, Giuseppe Molteni vicesindaco di Cantù".