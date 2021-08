Coronavirus, il sindaco invita i cittadini a vaccinarsi

Non abbassare la guardia contro il coronavirus, rispettare le norme attualmente in vigore e, soprattutto, l'invito a vaccinarsi rivolto alle categorie più a rischio. Il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti torna sul tema Covid-19 rivolgendo un appello ai suoi concittadini.

Coronavirus, l'appello del sindaco

Con l'ultimo aggiornamento circa i positivi presenti a Olgiate Comasco, il primo cittadino si è rivolto direttamente ai suoi concittadini con un messaggio chiaro: "L’invito è sempre quello di non abbassare la guardia e soprattutto di invitare quanti non l’hanno ancora fatto, appartenenti alle fasce a rischio, a vaccinarsi. Dodici cittadini olgiatesi risultano attualmente positivi al Covid-19 e quattro in sorveglianza".

I dati

Andando a snocciolare i numeri relativi alla campagna di vaccinazione si scopre che 82,93 è la percentuale di olgiatesi vaccinati con la prima dose.

8.326 olgiatesi hanno avuto la prima dose del vaccino.

7.060 olgiatesi hanno avuto la seconda dose del vaccino.

10.040 cittadini è popolazione target da vaccinare.