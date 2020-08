Coronavirus in Lombardia: sono 118 i nuovi casi, 5 a Como

Coronavirus in Lombardia: l’aggiornamento relativo alle ultime 24 ore. Qui i dati relativi alla giornata di ieri, 5 agosto 2020.

Coronavirus in Lombardia

Sono 118 i nuovi casi di Covid registrati in Regione mentre sono 5 (come ieri) i positivi in provincia di Como. A zero Sondrio e Lodi. Bergamo e Mantova contano 22 casi rispettivamente. Sono quasi 9mila, come ieri, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi in Regione.



