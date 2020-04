Coronavirus, la situazione nel Comasco: salgono i contagi in Val d’Intelvi, un decesso a Tremezzina

I dati resi noti ieri, 8 aprile 2020, dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera hanno rincuorato molti. Solo 17 nuovi casi in provincia di Como rispetto al giorno precedente per un totale di 1542. Non bisogna però mollare la presa perché l’andamento quotidiano molto è legato all’analisi dei tamponi che vengono effettuati. Vediamo quindi l’andamento dei positivi Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

A Mariano Comense i positivi salgono costantemente: sono 59 in totale di cui 11 deceduti e 2 guariti. 64 le persone in quarantena. A Erba invece il totale è di 79 positivi ma c’è un decesso in più, 9 dall’inizio dell’emergenza. Sono 3 i guariti e 33 le quarantene. A Cantù 76 cittadini infetti da virus Covid-19, 107 persone in sorveglianza attiva e 8 persone decedute a seguito dell’infezione. Confermati 12 casi a Olgiate Comasco.

A Fino Mornasco confermati 31 casi di positività e 6 decessi. Ad Albese con Cassano una delle situazioni più complesse con 77 contagi, la maggior parte dei quali alla rsa San Benedetto Menni. Ad Albavilla i casi sono 16, di cui 7 ricoverati in ospedale. Però c’è una buona notizia: il primo Covid-19 in paese è guarito.

Sul lago

Il virus corre veloce. A Centro Valle Intelvi infatti ci sono infatti 4 nuovi casi ufficiali che portano a 11 il totale. Ad Alta Valle Intelvi invece i positivi registrati sono 4. A Tremezzina i contagi salgono a 32 e c’è stato purtroppo un nuovo decesso. A Cernobbio il totale ha toccato quota 16 contagi. A Bellagio i contagi sono 15, di cui 5 decessi e un guarito.

Credit Foto: Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – PLV