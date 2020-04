Coronavirus, la situazione nel Comasco: salgono i positivi a Bellagio e Mariano

L’ultimo dato reso noto ieri, venerdì 3 aprile 2020, da Regione Lombardia parla di 1256 casi in provincia di Como, 51 in più rispetto al giorno precedente. Ormai una costante da diversi giorni, sintomo che la curva dei contagi sembra stabilizzarsi. Vediamo quindi la situazione Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Non tende a fermarsi il contagio a Mariano Comense dove i positivi salgono a quota 52, con un nuovo caso rispetto al giorno precedente. Purtroppo il Comune ha dovuto annunciare anche un nuovo decesso a causa del virus per un totale di 7 morti. 70 inoltre le persone in quarantena mentre resta un solo guarito. A Erba i positivi sono stabili a 42, così come i decessi a 5. 45 le persone in quarantena, un guarito registrato.

Anche il sindaco di Grandate, Alberto Peverelli, aggiorna sulla situazione: “Cari grandatesi, vi informo che in se­ttimana non abbiamo avuto nuovi ricoveri e nemmeno pazienti risultati positivi. Una persona è guarit­a. Due sono le persone rientrate a domicili­o. Le persone ad oggi positive sono sette. Circa dieci persone, con sintomi sospetti per infezione da coronavirus, sono seg­uite a domicilio. I nuclei familiari in quarantena sono do­dici”.

Situazione difficile anche a Figino Serenza dove sale a 8 il numero dei contagiati, tre dei quali purtroppo già deceduti. Ci sono inoltre 5 cittadini in sorveglianza domiciliare attiva. A Casnate con Bernate il sindaco Fabio Bulgheroni annuncia due nuove positività in paese: i casi salgono quindi a 20, di cui 5 decessi. 14 le persone in quarantena, un guarito registrato.

C’è un aggiornamento anche da Lurate Caccivio dove c’è un nuovo positivo, in isolamento a casa. Il totale dei casi quindi sale a 5, compreso un decesso.

Sul lago

Stabili a 31 i casi di positività nel Comune di Gravedona ed Uniti, salgono invece a 18 a Dongo. Sono 4 a Domaso e Musso, 3 a Garzeno, Gera Lario, Pianello del Lario e Sorico. 2 a Vercana, un solo positivo a Peglio e Livo. I casi a Menaggio salgono invece a 10, di cui 9 attivi: due persone sono ricoverate in ospedale mentre gli altri 7 si trovano a casa.

Il sindaco di Bellagio Angelo Barindelli fa il punto della situazione, dopo le positività alla Rsa Greco-DeVecchi.

“I casi ufficiali di nostri residenti diventano 8. Uno è guarito, uno deceduto, uno ricoverato in Ospedale a Lecco, uno in Ospedale Valduce e 4 in isolamento, presso la RSA Greco – De Vecchi o al proprio domicilio – spiega il primo cittadino – A tutto ciò bisogna aggiungere un paio di situazioni in accertamento, 13 quarantene obbligatorie al domicilio, 10 delle quali disposte con ordinanza del sottoscritto in data odierna, e alcune volontarie e precauzionali”.

Articolo in aggiornamento

Foto in copertina: Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – PLV