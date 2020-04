Coronavirus nel Comasco la situazione: più di 200 contagi a Erba e altri tre morti. Lutto anche a Tremezzina

Ieri il consueto bollettino di Regione Lombardia segnalava altri 78 casi di contagio in Provincia. Come va oggi, mercoledì 29 aprile 2020, la situazione nel Comasco? Proviamo a vederlo insieme seguendo passo dopo passo le note ufficiali che vengono comunicate dai Comuni.

Coronavirus nel Comasco la situazione: più di 200 contagi a Erba

Nelle città. Sono sempre 175 i contagi a Cantù (di cui 26 decessi e 5 guariti), sono 100 a Mariano Comense, di cui 16 decessi e 22 guariti, un balzo, purtroppo, in avanti per Erba che conta 205 contagiati, 33 decessi e 18 persone in quarantena, sono invece 11 i guariti (ieri venivano segnalati 186 contagi e 30 decessi). A Olgiate Comasco i contagi sono 28 (di cui 2 decessi e 3 guariti).

A Caslino d’Erba un nuovo caso di positività. “La persona, che è un operatore sanitario e si trova in isolamento presso la sua abitazione, sta bene e mi ha rassicurato sul suo stato di salute”, scrive il sindaco Marcello Pontiggia. Una buona notizia: un cittadino è invece stato dimesso dall’ospedale. In totale sono quindi 9 le persone contagiate, di cui tre dimesse dall’ospedale, 2 in buone salute a casa e una persona in buona salute nella Rsa, restano all’ospedale altri due pazienti covid. Veniamo poi a Ponte Lambro dove viene segnalato il caso di una persona positiva. “Si tratta di una persona che non abita a Ponte Lambro ma ha ancora la residenza nel nostro Comune”, scrive il primo cittadino Ettore Pelucchi. Il contagiato è un operatore sanitario, in isolamento a casa. Da segnalare anche una nuova guarigione. Il bilancio quindi parla di 13 casi, di cui 9 ancora positivi, 2 guariti e 2 decessi.

C’è purtroppo stato un lutto a Tremezzina, la situazione dei contagi resta invece stabile. A Porlezza invece c’è un nuovo caso di covid, si sale quindi a quota 38. Altre due persone con il covid a Lezzeno. Si tratta di una persona ricoverata in una Rsa a Bellagio e di un operatore della Rsa “Villa Citterio”.

Notizia in aggiornamento