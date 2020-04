Coronavirus, sempre in aumento i contagi nel Comasco: balzo a Erba e Cantù

“Un piccolo rialzo” lo ha definito ieri, 6 aprile 2020, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Il dato di ieri sui contagi in provincia di Como infatti è stato più alto del previsto, rispetto alla norma alla quale ci eravamo abituati negli ultimi giorni. Un +89 che ha portato il numero di positivi certificati nel Comasco a 1.473. Ecco il punto Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Le positività al Covid-19 a Mariano Comense hanno toccato quota 56; confermato anche il dato dei decessi, 11, e dei guariti, 2. Ci sono inoltre 64 persone in quarantena. L’aggiornamento di Cantù invece ha riferito 71 cittadini infetti dal virus, 89 persone in sorveglianza attiva e 8 persone decedute a seguito dell’infezione. A Erba si situazione registra 79 positivi, 8 deceduti e 1 guarito; 27 le persone in quarantena. A Olgiate Comasco l’ultimo aggiornamento parla di 12 positivi, di cui 5 sono seguiti al proprio domicilio, 6 ricoverati in ospedale ed 1 è purtroppo deceduto.

Nel canturino

A Fino Mornasco l’ultimo aggiornamento comunica 29 casi di Covid-19 tra i residenti di cui 5 purtroppo i decessi. A Casnate con Bernate i positivi sono saliti a 20 mentre i decessi restano fermi a 5, 2 i guariti. A Figino Serenza è stato annunciato che i casi di positività sono saliti a 9, 3 dei quali purtroppo già deceduti; sempre 9 le persone in sorveglianza attiva.

Nell’erbese

A Tavernerio i casi di positività al Coronavirus sono saliti a 17 e l’amministrazione comunale ha dovuto comunicare il decesso di un altro concittadino a causa del Covid-19. A Lambrugo le positività registrate dai tamponi sono salite invece a 9. A Inverigo sono 35 i positivi e 7 i decessi.

Sul lago

Complessa la situazione a Bellagio, dove il virus è riuscito a entrare anche nella casa di riposo del paese. Attualmente sono 12 i casi di positività riscontrati, di cui 4 decessi e 1 guarito. 13 invece le persone in isolamento domiciliare.

Il sindaco Angelo Barindelli inoltre ha comunicato che “A tutto il personale di entrambe le RSA di Bellagio viene misurata la temperatura in ingresso. Oggi è stata effettuata la quinta tornata di 20 tamponi presso la RSA Greco – De Vecchi, relativi sia a personale sia ad ospiti. Si conta di concludere lo screening entro la metà della settimana”.

A Gravedona ed Uniti sempre in aumento le positività registrate che sono diventate 33 (di cui 5 decessi, 13 ricoverati in struttura

ospedaliera e 15 in isolamento a domicilio). A Dongo sono 21 i casi di Covid-19 mentre Sorico ne registra 5. A Domaso, Garzeno e Musso 4, a Gera Lario e Pianello del Lario 3. Infine 2 a Vercana, 1 a Peglio e Livo. 5 le positività a Porlezza.

Nell’olgiatese

Cambiano i numeri a Villa Guardia dove i positivi sono passati a 13. Uggiate Trevano registra 4 casi. A Lurate Caccivio registrate due nuove positività, il totale quindi sale ora a 7, compreso un decesso.

Nella Brianza lecchese

Salgono di una unità i positivi a Bosisio Parini: i casi accertati sono 13.

Articolo in aggiornamento

