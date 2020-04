Covid nel Comasco la situazione: Erba arriva a 30 decessi, due morti nella casa di riposo a Beregazzo

Dopo gli ultimi aggiornamenti di ieri, giovedì 23 aprile 2020, il Comasco ha toccato quota 2.764 positività con ulteriori 83 persone in più che hanno contratto il covid. Seguiamo insieme la situazione di oggi.

Covid nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù ci sono 175 contagi e 26 persone decedute. Tre persone guarite in più, in totale sono quindi cinque. Per quanto riguarda Mariano Comense a ieri, 23 aprile, si registravano 95 positivi, 20 persone in quarantena, 15 decessi e 15 guariti. A Erba un positivo in meno, sono 156. Aumentano invece le persone in quarantena che passano da 21 a 31, si segnala anche un ulteriore decesso, toccando quindi quota 30. Sono 8 le persone guarite.

Purtroppo si segnala un morto anche a Guanzate. Si tratta di Angelo Dubini, anima della società calcistica Guanzatese (QUI I DETTAGLI). Occhi puntati, come sempre, anche sulle Rsa. Nella Casa di riposo San Giulio, a Beregazzo con Figliaro, si segnalano 12 positivi e 2 anziani deceduti. In totale in paese 21 contagi e 3 decessi.

Nel Lecchese

Per quanto riguarda Molteno in totale le persone che sono state contagiate sono 7, una in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Di queste 7 una persone risulta deceduta, una si trova in ospedale, 3 le persone guarite e due in via di guarigione a casa.

Notizia in aggiornamento