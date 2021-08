Degrado a Cantù: cestino della spazzatura stracolmo.

Un'altra immagine poco edificante ha caratterizzato questa volta piazza San Rocco a Cantù. La zona verde, che sorge attorno all'area di sosta, è infatti dotata di cestini della spazzatura. I quali dovrebbero essere utilizzati per i rifiuti non domestici. Purtroppo però non tutti i cittadini sono dotati di senso civico e rispettano questa regola.

La sporcizia

Questa mattina un cittadino ci ha segnalato di conseguenza il cestino stracolmo di immondizia, in parte domestica e che quindi non avrebbe dovuto trovarsi nel cestino. A questo punto la speranza è che gli operatori di Econord provvedano al più presto a svuotare il cestino...