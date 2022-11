Diritti dell'infanzia illustrati e raccontati dagli alunni: bravissimi i 64 scolari delle classi quinte della primaria "Vittorino da Feltre" di Olgiate Comasco.

Diritti dell'infanzia - Il video

La creatività dei bimbi e le nuove tecnologie caratterizzano il progetto che ha dedicato un momento pubblico in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. All'esterno del plesso di via San Gerardo sono stati esposti pannelli con disegni e anche Qr Code che hanno immerso i visitatori tra i diritti che ogni giorno devono essere rivendicati e difesi.

Insegnanti e scolari insieme per i diritti

Decine di genitori hanno approfittato, lunedì 21 novembre, della riuscitissima galleria con pannelli illustrati dagli alunni. Il progetto, come documentato dal Giornale di Olgiate, ha impegnato i 64 alunni delle tre sezioni di quinta e una decina di insegnanti. Insieme hanno approfondito il tema, declinato attraverso i vari articoli della Dichiarazione per i diritti dell'infanzia.

Novità apprezzata anche da maestre e dirigente dell'istituto comprensivo

Come sottolineato dalla maestra Marina Induni, è il primo anno che viene organizzato un evento aperto al pubblico, mostrando il lavoro interdisciplinare con più materie interessate: italiano, tecnologia, arte, geografia. Il progetto è stato fatto sotto forma laboratoriale, lavorando su esperienze, leggendo storie e articoli di giornale per far conoscere agli alunni i loro diritti, espressi nell’apposita Convenzione. Un grande lavoro collettivo che ha raccolto anche il plauso della dirigente dell'istituto comprensivo, Annamaria Bertoni.